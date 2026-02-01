Carnaval de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron
Traditionnel Carnaval de Dun-sur-Auron
La Municipalité a le plaisir de vous inviter au Carnaval de Dun-Sur-Auron qui se déroulera Samedi 21 Février 2026 à 15h30 dans la Salle Polyvalente de l’Espace Bernard Boussard situé Rue de la Noraie.
Cette année, la Municipalité a choisi de vous faire découvrir les œuvres de Tonton Ballons , demi-finaliste de l’émission populaire Incroyable talent sur M6.
L’entrée est gratuite, venez nombreux vous amuser !!! .
Rue de la Noraie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire
English :
Traditional Carnival in Dun-sur-Auron
