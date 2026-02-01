Carnaval de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Carnaval de Dun-sur-Auron

Traditionnel Carnaval de Dun-sur-Auron

La Municipalité a le plaisir de vous inviter au Carnaval de Dun-Sur-Auron qui se déroulera Samedi 21 Février 2026 à 15h30 dans la Salle Polyvalente de l’Espace Bernard Boussard situé Rue de la Noraie.

Cette année, la Municipalité a choisi de vous faire découvrir les œuvres de Tonton Ballons , demi-finaliste de l’émission populaire Incroyable talent sur M6.

L’entrée est gratuite, venez nombreux vous amuser !!! .

Rue de la Noraie Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 62 74

English :

Traditional Carnival in Dun-sur-Auron

