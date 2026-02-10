Carnaval de Flers Rue Richard Lenoir Flers

Carnaval de Flers

Rue Richard Lenoir Départ place Wunstorf (parking du château) Flers Orne

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Dimanche 29 mars revêtez vos plus beaux costumes, maquillez-vous, et venez en famille et/ou entre amis rejoindre le défilé du carnaval et vous amuser dans les rues de Flers !

La Ville de Flers appelle tous les habitants à participer et partager cet évènement convivial qui célèbre l’arrivée du printemps. Plus nous serons nombreux, plus la fête sera réussie ! Le défilé sera animé par des animations prévues par la Ville, des batucadas et les associations flériennes.

Le thème du carnaval cette année est la culture asiatique. La Ville invite les habitants à ne pas acheter du neuf et à fabriquer ses costumes et accessoires soi-même en récupérant et transformant vieux tissus et matériaux.

Un goûter sera offert par la Ville de Flers à tous les enfants déguisés à la fin du défilé dans le marché couvert.

Le carnaval est ouvert à tous. En famille ou entre amis, tout le monde est invité à rejoindre le cortège dans ses plus beaux déguisements !

Le parcours Départ place Wunstorf rue Richard Lenoir place Leclerc rue du 6 juin rue de Messei rue Abbé Lecornu rue Blin rue du 6 juin Arrivée place Saint-Germain.

Le programme de l’après-midi

– Stand de maquillage proposé par les P’tits Fous au départ à partir de 13h30 ;

– Ouverture du cortège avec le camion de forêt des pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers ;

– Défilé des jeunes du Cirque-Tempo sur échasses et monocycles ;

– Défilé des adhérents du Club Flers Plongée sur leur Zodiac, des jeunes volontaires européens de la MJC de Flers, de MC Danse ;

– Batucada Tambours des Pamolis (18 percussionnistes amateurs) ;

– Fanfare l’Indépendante de Messei (25 musiciens amateurs) ;

– Animations diverses

Animations sur la place Saint-Germain pour le final

– Canon à confettis ;

– Distribution du goûter pour les enfants déguisés ;

– Buvette et petite restauration ;

– Ateliers divers.

Un dragon géant à fabriquer

La MJC de Flers a l’intention de construire un dragon géant avec l’aide de ses adhérents mais aussi d’habitants volontaires souhaitant participer à cette aventure collective. Les personnes ayant du temps à offrir sont invités à contacter la MJC au 02 33 64 84 75 ou par email à info@mjc-flers.fr. Afin de réaliser ce géant, la MJC fait aussi un appel aux dons de matériel cartons, tissus, peinture… Le dragon sera porté par les bénévoles du Cirque-théâtre Tempo.

Un stage d’échasses

Le Cirque-théâtre Tempo organise un stage d’échasses pendant les vacances scolaires de février (fabrication et initiation) pour permettre aux habitants de participer activement au carnaval.

10 raisons de participer au carnaval de Flers

1. Faire la fête et rigoler !

2. Quitter le quotidien on invite ses lointains amis (jeunes et moins jeunes) à participer, dans une ambiance bon enfant, pour retrouver notre âme d’enfant et retrouver un peu de légèreté.

3. Se donner en spectacle (défi cette année la star, ce sera vous !)

4. Tout est permis ! C’est le monde à l’envers on joue à être un autre. On peut aussi porter son costume traditionnel.

5. On tapisse la place Saint-Germain de confettis !

6. On se fait plaisir avec une petite collation

7. On occupe ses longues soirées d’hiver et week-ends pluvieux à confectionner son déguisement et on imagine son maquillage et/ou masque.

8. Avec quelques amis, on crée sa propre chorégraphie comme à Rio de Janeiro ou son char rigolo.

9. On fait du bruit ! On vient avec son tambour, sa flûte et ses maracas fait avec des objets recyclés.

10. On se réapproprie la ville le temps d’un après-midi. .

Carnaval de Flers

