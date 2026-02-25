Carnaval de Florange Florange

Carnaval de Florange

Le Carnaval de Florange fait son grand retour en partenariat avec les associations de la ville, pour une journée festive placée sous le signe du partage et de la convivialité.

AU PROGRAMME

Le parvis de La Passerelle s’animera avec de nombreuses animations pour petits et grands élection du Roi et de la Reine du Carnaval, bataille de confettis, musique, maquillage, fanfare, présence de mascottes et jeux pour enfants.

Des stands de restauration seront également proposés pour se régaler tout au long de l’après-midi.

Défilé carnavalesque

Le défilé s’élancera dans les rues de Florange en passant par l’avenue de Lorraine, la rue d’Ury, la Grand’Rue et la rue du Château.

Une journée haute en couleurs et en bonne humeur à partager en famille ou entre amis !Tout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

The Florange Carnival is back, in partnership with the town’s associations, for a festive day of sharing and conviviality.

ON THE PROGRAM

The square in front of La Passerelle will be alive with entertainment for young and old alike: election of the Carnival King and Queen, confetti battles, music, face painting, a brass band, mascots and games for children.

There will also be food and drink stalls throughout the afternoon.

Carnival parade

The parade will take to the streets of Florange, passing through avenue de Lorraine, rue d?Ury, Grand?Rue and rue du Château.

A colorful, fun-filled day to share with family and friends!

