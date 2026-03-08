Carnaval de Fontet Salle des fêtes Fontet
Carnaval de Fontet samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes Le Bourg Fontet Gironde
Gratuit
Gratuit
2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’APE du regroupement scolaire Fontet-Hure-Loupiac vous propose un après-midi convivial avec un grand goûter pour les enfants, un défilé de leurs costumes, un blind test, l’embrasement de M. Carnaval et des petites restaurations sur place. .
ape.fonthurloup@gmail.com
