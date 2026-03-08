Carnaval de Fontet Salle des fêtes Fontet

Carnaval de Fontet

Salle des fêtes Le Bourg Fontet Gironde

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

L’APE du regroupement scolaire Fontet-Hure-Loupiac vous propose un après-midi convivial avec un grand goûter pour les enfants, un défilé de leurs costumes, un blind test, l’embrasement de M. Carnaval et des petites restaurations sur place. .

Salle des fêtes Le Bourg Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.fonthurloup@gmail.com

English : Carnaval

