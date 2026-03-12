Carnaval de Fouras esplanade de la Légion d’Honneur Fouras
Carnaval de Fouras esplanade de la Légion d’Honneur Fouras samedi 11 avril 2026.
Carnaval de Fouras
esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Carnaval de Fouras sera sur le thème Héros de BD .
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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr
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English : Carnival of Fouras
The Fouras Carnival takes place on April 11, 2026 on the theme Comic Book Heroes .
L’événement Carnaval de Fouras Fouras a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan