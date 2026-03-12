Carnaval de Fouras esplanade de la Légion d’Honneur Fouras

Carnaval de Fouras

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Carnaval de Fouras sera sur le thème Héros de BD .

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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : Carnival of Fouras

The Fouras Carnival takes place on April 11, 2026 on the theme Comic Book Heroes .

L’événement Carnaval de Fouras Fouras a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan