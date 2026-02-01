Carnaval de Frouard Frouard

Carnaval de Frouard

48 bis rue de l’Hôtel de Ville Frouard Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le Carnaval de Frouard revient pour une après-midi festive et conviviale ! Le départ se fera depuis le parvis de l’Hôtel de Ville avec le traditionnel lancer de la clé depuis le balcon par le Maire, avant une grande déambulation jusqu’à l’Espace Ermitage.

Sur place, petits et grands pourront profiter d’un goûter, d’un spectacle, d’animations ainsi que d’un concours de déguisements et d’ORNI (Objets Roulants Non Identifiés).

Pensez à vous inscrire en amont pour participer aux concours et faciliter l’organisation de l’événement.Tout public

English :

The Frouard Carnival returns for a festive and convivial afternoon! The carnival will start from the forecourt of the Hôtel de Ville, with the traditional throwing of the key from the balcony by the Mayor, before a grand procession to the Espace Ermitage.

On site, young and old alike can enjoy a snack, a show, entertainment and a masquerade costume and URO (Unidentified Rolling Object) contest.

Register early to take part in the competitions and help organize the event.

