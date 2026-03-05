Carnaval de Gastes Place de la Mairie Gastes
Plongez dans l’univers coloré du carnaval !
Thème Forêt Enchantée
– 15h-16h Ouverture Place de la mairie
Douceurs sucrées
– 16h-16h30 Grand cortège rythmé par la batucada et la banda
– 17h30 L’oraison de M. Carnaval
– 17h45-18h Grand embrasement du conteur maléfique
– Dès 18h Ouverture de la taverne (APE) au complexe sportif
– 19h15 Épilogue Le Ballet des Étoiles
Soirée drone Spectacle lumineux
Un moment festif et féerique à partager en famille !
Préparez-vous à danser et à vivre une nuit pleine de musique et de bonne humeur ! .
Place de la Mairie Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 37 30 cdfgastes@gmail.com
English : Carnaval de Gastes
