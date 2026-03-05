Carnaval de Gastes Place de la Mairie Gastes

Carnaval de Gastes

Place de la Mairie Avenue du Lac Gastes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Plongez dans l’univers coloré du carnaval !

Thème Forêt Enchantée

– 15h-16h Ouverture Place de la mairie

Douceurs sucrées

– 16h-16h30 Grand cortège rythmé par la batucada et la banda

– 17h30 L’oraison de M. Carnaval

– 17h45-18h Grand embrasement du conteur maléfique

– Dès 18h Ouverture de la taverne (APE) au complexe sportif

– 19h15 Épilogue Le Ballet des Étoiles

Soirée drone Spectacle lumineux

Un moment festif et féerique à partager en famille !

Préparez-vous à danser et à vivre une nuit pleine de musique et de bonne humeur ! .

Place de la Mairie Avenue du Lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 37 30 cdfgastes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Gastes

L’événement Carnaval de Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grands Lacs