Carnaval de Géronce

Centre ville Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’association Folklorique de Josbaig organise le Carnaval de Géronce, pour ce jour d’ouverture retrouvez au programme une soirée Far West. Repas/ concert animée par le groupe Katxi. Déguisement conseillé. Inscription avec paiement avant le 20 janvier par téléphone ou sur Helloasso. .

Centre ville Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 80 64 97 carnavaldegeronce@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Géronce

L’événement Carnaval de Géronce Géronce a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Haut-Béarn