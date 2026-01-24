Carnaval de Géronce Géronce
Carnaval de Géronce Géronce samedi 7 février 2026.
Carnaval de Géronce
Centre ville Géronce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’association Folklorique de Josbaig organise le Carnaval de Géronce, pour ce deuxième jour, participez à la soirée lunettes animée par le groupe Edantza. Jusqu’à 4h du matin. .
Centre ville Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 80 64 97 carnavaldegeronce@hotmail.com
