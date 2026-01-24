Carnaval de Géronce Géronce

Carnaval de Géronce

Centre ville Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’association Folklorique de Josbaig organise le Carnaval de Géronce, pour ce dernier jour

A partir de 11h (au départ d’Orin), restauration possible à la boucherie Charcuterie Au Terroir de Notre Vallée. De 13h à 18h grande Cavalcade animée par la banda Lous Gaouyous + Batucada Les 400 Coups + sono Apoklipse. De 18h à 2h bal de sa Majesté, animé par la sono Apoklipse. Entrée du bal interdite aux -16 ans. Buvette et sandwichs sur place. .

Centre ville Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 80 64 97 carnavaldegeronce@hotmail.com

