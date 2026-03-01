Carnaval de Gilley Gilley
Carnaval de Gilley Gilley samedi 28 mars 2026.
Carnaval de Gilley
Mairie Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:30:00
Date(s) :
2026-03-28
A partir de 15h.
Organisé par le Comité des parents d’élèves.
Défilé de chars à 15h30 et spectacle des enfants à 17h. Thème la nuit au musée. Repas à l’issue du spectacle.
Accès libre.
Renseignements auprès du Comité des parents d’élèves ou de la Mairie de Gilley. .
Mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00 cpe.gilley@outlook.fr
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English : Carnaval de Gilley
L’événement Carnaval de Gilley Gilley a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS