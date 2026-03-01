Carnaval de Gilley

Mairie Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28

A partir de 15h.

Organisé par le Comité des parents d’élèves.

Défilé de chars à 15h30 et spectacle des enfants à 17h. Thème la nuit au musée. Repas à l’issue du spectacle.

Accès libre.

Renseignements auprès du Comité des parents d’élèves ou de la Mairie de Gilley. .

Mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00 cpe.gilley@outlook.fr

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English : Carnaval de Gilley

L’événement Carnaval de Gilley Gilley a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS