Carnaval de Gilley Gilley

Carnaval de Gilley Gilley samedi 28 mars 2026.

Carnaval de Gilley

Mairie Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:30:00

Date(s) :
2026-03-28

A partir de 15h.
Organisé par le Comité des parents d’élèves.
Défilé de chars à 15h30 et spectacle des enfants à 17h. Thème la nuit au musée. Repas à l’issue du spectacle.
Accès libre.
Renseignements auprès du Comité des parents d’élèves ou de la Mairie de Gilley.   .

Mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00  cpe.gilley@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Gilley

L’événement Carnaval de Gilley Gilley a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS