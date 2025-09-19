Carnaval de Granville Granville
Carnaval de Granville Granville vendredi 13 février 2026.
Carnaval de Granville
Granville Manche
Début : Vendredi 2026-02-13
fin : 2026-02-17
2026-02-13
La 152e édition du Carnaval de Granville se tiendra du 13 au 17 février 2026 !
Quelques 2000 carnavaliers font le spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs toujours aussi nombreux. Pendant 5 jours, s’enchaînent des temps forts cavalcade et bal des enfants, grande cavalcade, jugement du roi du carnaval et bataille de confettis.
Retrouver le programme et les infos pratiques sur www.carnaval-de-granville.fr .
Granville 50400 Manche Normandie carnavaldegranville@gmail.com
