Carnaval de Granville Granville vendredi 13 février 2026.

Granville Manche

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-17

2026-02-13

La 152e édition du Carnaval de Granville se tiendra du 13 au 17 février 2026 !

Quelques 2000 carnavaliers font le spectacle pour le plus grand plaisir des visiteurs toujours aussi nombreux. Pendant 5 jours, s’enchaînent des temps forts cavalcade et bal des enfants, grande cavalcade, jugement du roi du carnaval et bataille de confettis.

Retrouver le programme et les infos pratiques sur www.carnaval-de-granville.fr .

carnavaldegranville@gmail.com

