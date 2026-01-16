Carnaval de Hadol

place de la mairie Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 14:15:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Les Amis de l’école en partenariat avec la mairie présentent le carnaval de Hadol, avec la participation des all dances et de la batterie Fanfare l’avenir de Hadol

14h15 Défilé

15h30 Animations dans la cour de l’ancienne école du centre Concours de déguisement, animations musicales, danses, Buvette et boom.

Venez tous déguisésTout public

0 .

place de la mairie Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 21 90 21 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Friends of the school in partnership with the town hall present the Hadol carnival, with the participation of the all dances and the fanfare of the future of Hadol

2:15 pm Parade

3:30 pm Animations in the courtyard of the old school of the center: Contest of disguise, musical animations, dances, refreshment bar and boom.

Come all dressed up

L’événement Carnaval de Hadol Hadol a été mis à jour le 2026-01-16 par OT EPINAL ET SA REGION