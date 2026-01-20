Carnaval de Hambye Salle des fêtes Hambye

Carnaval de Hambye

Salle des fêtes 22 Rue des Matignons Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Carnaval de Hambye atelier créatif et bataille de confettis (17h-pour les enfants), buffet de produits locaux et spectacle Cie Ogyassa (19h-repas sur réservation). .

Salle des fêtes 22 Rue des Matignons Hambye 50450 Manche Normandie +33 6 48 49 94 39 hambyancons-nous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Hambye

L’événement Carnaval de Hambye Hambye a été mis à jour le 2026-01-20 par Coutances Tourisme