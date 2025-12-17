Carnaval de Haute-Soule

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Les membres de l’association, aidés de différents acteurs de la commune souletine, ont préparé un beau programme pour accueillir petits et grands à Tardets.

Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Haute-Soule

L’événement Carnaval de Haute-Soule Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque