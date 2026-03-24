Carnaval de Isle-Saint-Georges

Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Carnaval organisé par l’APE Les Cartables fleuris

16h30 Goûter et exposition des œuvres des enfants sous le préau.

17h15 Départ du défilé dans la rue. Les habitants du village sont les bienvenus !

(Les enfants sont sous la responsabilité des parents)

18h00 Procès de Mr Carnaval

Venez nombreux et déguisés !

(Seule la famille proche des élèves pourra entrer dans l’enceinte de l’école.) .

Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 67 29 accueil@islesaintgeorges.fr

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English : Carnaval de Isle-Saint-Georges

L’événement Carnaval de Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-20 par Sud Bordeaux Tourisme