CARNAVAL DE JUVIGNAC

Juvignac Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le carnaval de Juvignac revient le samedi 11 avril, de 14h à 17h30. Placé sous le signe de l’occitan, l’événement sera l’occasion de découvrir les danses traditionnelles et les chants emblématiques qui racontent l’histoire et la culture occitanes.

Au départ de la place du Soleil, le cortège terminera sa course dans une ambiance festive au parc Saint-Hubert.

LES RENDEZ-VOUS EN AMONT ATELIERS COSTUMES AVEC LES PÉTASSOUS Les habitants sont invités participer à des ateliers de confection des costumes Pétassous organisés dans la salle du niveau -1 de la Médiathèque Théodore Monod, aux dates suivantes

Lundi 9 mars 11h45 à 15h

Lundi 16 mars 11h45 à 15h

Samedi 28 mars 10h à 12h

Inscription conseillée, places limitées culture@juvignac.fr

Matériel à apporter une paire de ciseaux des vieux tissus (tee-shirts, blouses, etc.)

LE DEROULÉ DU CARNAVAL, SAMEDI 11 AVRIL

À PARTIR DE 14H I PLACE DU SOLEIL

Rassemblement sur la place du Soleil (quartier des Constellations) et distribution de confettis

14H30 I PLACE DU SOLEIL

Départ du cortège et animations musicales

Les Pétassous ouvrent la marche déambulation joyeuse, rythmes énergiques et musique de proximité embarquent petits et grands.

Lengadòc Bodega Ensemble ! en milieu de cortège cornemuses bodega, hautbois, banjo, fifres, accordéons, tambours, musiques languedociennes.

Les Aux Temps Tics ferment la marche ambiance chaleureuse et populaire pour festoyer ensemble au rythme des cuivres et des percussions

15h30-17h30 I ANIMATIONS AU PARC SAINT-HUBERT

Espace goûter proposé par les associations de parents d’élèves

Stand de l’association Juvinhac Occitan vente de livres et de bijoux artisanaux

15h30 Mise à feu de Monsieur Carnaval et chants occitans

Imaginée par les enfants des quatre groupes scolaires lors des temps périscolaires, la mascotte Monsieur Carnaval sera assemblée le jour du carnaval afin de créer une œuvre monumentale qui, selon la tradition, sera brûlée.

Au moment de la mise à feu, parents et enfants chanteront avec les musiciens des chants occitans (chants et paroles à retrouver sur juvignac.fr).

16h Balèti avec Camille en Bal

Proposé par Ox’Event Production (association affiliée à la Friche Mimi) Camille en Bal est un balèti participatif animé par un maître de danse, invitant le public à découvrir les danses traditionnelles. Voix incontournable de la scène occitane depuis plus de 20 ans, Camille y mêle le répertoire des Pays d’Oc aux influences afro-cubaines, portée par des musiciens aux origines occitanes et cubaines.

Combats de chevaliers avec la Coterie du Renard

Les combats de chevaliers sont ici un support d’animation ils permettent de capter les enfants, de raconter une histoire et d’ancrer le carnaval occitan dans le jeu et l’action.

17h30 I CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT .

Juvignac 34990 Hérault Occitanie



English :

The Juvignac carnival returns on Saturday April 11, from 2pm to 5:30pm. Under the banner of Occitan, the event will be an opportunity to discover traditional dances and emblematic songs that tell the story of Occitan history and culture.

