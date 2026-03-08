Carnaval de La Brède La Brède

Carnaval de La Brède

Pour le Carnaval 2026, La Brède vous fait voyager à travers le temps !

Cette année, vivez le Moyen Âge avec le cortège du Roi Arthur hérauts, Roi Arthur et Reine Guenièvre, Merlin, chevaliers, troubadours… Ateliers créatifs pour costumes, couture adultes les mardis soirs et vendredis matins.

Dès 14h sur la place de l’Église, retrouvez ateliers maquillage par Drôles & Co et vente de sucreries.

À 15h30, la batucada Los Batukeiros ouvre le défilé, emmenant chars et participants dans une parade haute en couleurs jusqu’au parc de l’Espérance, arrivée prévue vers 16h30 pour le jugement de Monsieur Carnaval et un goûter offert.

Dès 19h, soirée médiévale à la salle des fêtes avec Drôles & Co pour repas et animations. (Sur réservation) .

Ville de La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com

English : Carnaval 2026

