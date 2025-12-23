Carnaval de la Carpe, Saint-Satur

Carnaval de la Carpe

97 Avenue de Fontenay Saint-Satur Cher

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Départ à 15 heures de la Fontaine de Fontenay.

Carnaval de la Carpe.

Le défilé partira à 15h de Fontenay pour rejoindre la traditionnelle fête foraine installée sur les quais de la Loire.

Nous souhaitons que le public soit nombreux et déguisé !

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Satur .

97 Avenue de Fontenay Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

English :

Carnival of the Carp.

Departure at 3 pm from the Fontenay Fountain.

Organized by the Committee of the Festivals of Saint-Satur

