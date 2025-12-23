Carnaval de la Carpe, Saint-Satur
Carnaval de la Carpe
97 Avenue de Fontenay Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01 15:00:00
Départ à 15 heures de la Fontaine de Fontenay.
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Satur
Le défilé partira à 15h de Fontenay pour rejoindre la traditionnelle fête foraine installée sur les quais de la Loire.
Nous souhaitons que le public soit nombreux et déguisé !
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Satur .
97 Avenue de Fontenay Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com
English :
Carnival of the Carp.
Departure at 3 pm from the Fontenay Fountain.
Organized by the Committee of the Festivals of Saint-Satur
