CARNAVAL DE LA CONTREE

385 chemin du fesquet Cazilhac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Journée Carnaval avec ambiances musicales (Batucada et DJ Sets), ateliers pour les enfants (fabrication de masque, d’instruments, maquillage), restauration midi gouter et soir, boissons du coin pour petits et grands.

Une journée de festivités en participation libre à partir de 11h et jusqu’à 22h

– troc de graines

– ateliers pour petits et grands

– repas midi, gouter et soir

– Batucada rdv à 15h au parc à enfants de Cazilhac

– ambiances musicales et Dj Set à partir de 17h .

385 chemin du fesquet Cazilhac 34190 Hérault Occitanie +33 6 19 23 10 40 legolfcazilhac@gmail.com

English :

Carnival day with live music (Batucada and DJ Sets), children’s workshops (mask and instrument making, face painting), lunchtime and evening catering, local drinks for young and old.

L'événement CARNAVAL DE LA CONTREE Cazilhac a été mis à jour le 2026-02-04