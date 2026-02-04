Carnaval de l’A.P.E.

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h30. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Carnaval de l’école de Saint-Andiol.Enfants

Rendez-vous à 14h30 au Parc du Château.

Défilé à partir de 15h dans les rues du village, suivi du tirage de la tombola.

Ticket de tombola vendu par les enfants de l’école.

Goûter offert par l’APE.

Carnaval organisé par l’APE. .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 49 64 37

English :

Carnival at Saint-Andiol school.

L'événement Carnaval de l'A.P.E. Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-02-04