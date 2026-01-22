Carnaval de la Saint Valentin Salle des fêtes de Ventron Ventron

Carnaval de la Saint Valentin

Salle des fêtes de Ventron Place de la Mairie Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association Festi’Ventron vous invite à célébrer le Carnaval de la Saint-Valentin dans une ambiance joyeuse et colorée. Petits et grands pourront participer à la décoration de Monsieur Carnaval, revisité pour l’occasion, avant de défiler dans les rues du village. L’après-midi se poursuivra à la salle autour d’un goûter offert à tous les enfants déguisés. Entrée gratuite, buvette sur place avec gaufres et beignets de Carnaval. Habitants, visiteurs et vacanciers sont les bienvenus pour partager un moment festif, chaleureux et convivial.Tout public

0 .

Salle des fêtes de Ventron Place de la Mairie Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 61 69 23 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festi-Ventron association invites you to celebrate Valentine’s Day Carnival in a joyful and colorful atmosphere. Young and old alike can help decorate Monsieur Carnaval, revisited for the occasion, before parading through the village streets. The afternoon continues at the hall with a snack for all children in costume. Admission is free, and there will be a refreshment bar with waffles and Carnival doughnuts. Residents, visitors and holidaymakers alike are welcome to join in this festive, warm and convivial event.

L’événement Carnaval de la Saint Valentin Ventron a été mis à jour le 2026-01-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES