Carnaval De la Terre à la Mer Guéthary
Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Getaria Taldea et Beti Ari Animation préparent la quatrième édition de Ihauteri, Lehorretik Itsasora (Carnaval, de la terre à la mer).
A travers le carnaval nos deux associations ont l’immense honneur de faire vivre et partager l’identité de notre village. Nous nous devons de célébrer ces pêcheurs et agriculteurs, qui ont fait de Guéthary un village riche de son passé, fier de son histoire.
Programme
17h Départ du Cortège du pied de l’église
(joaldunak, tamborada, danseurs)
Passage par l’avenue du Gal de Gaulle
Arrivée au fronton vers 18h
Tamborrada des enfants
Procès de San Pantzar
Danses de Carnaval initiées par Getaria Taldea
Mutxiko animés par Mutxi’kool
20h Soirée animée par Las Tapas
Restauration tenue par l’Uhabia Ikastola
Buvette tenue par Beti Ari Animation
(Chapiteau chauffé) .
Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine betiari.guethary@gmail.com
