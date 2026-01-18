Carnaval De la Terre à la Mer Guéthary

Carnaval De la Terre à la Mer

Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Getaria Taldea et Beti Ari Animation préparent la quatrième édition de Ihauteri, Lehorretik Itsasora (Carnaval, de la terre à la mer).

A travers le carnaval nos deux associations ont l’immense honneur de faire vivre et partager l’identité de notre village. Nous nous devons de célébrer ces pêcheurs et agriculteurs, qui ont fait de Guéthary un village riche de son passé, fier de son histoire.

Programme

17h Départ du Cortège du pied de l’église

(joaldunak, tamborada, danseurs)

Passage par l’avenue du Gal de Gaulle

Arrivée au fronton vers 18h

Tamborrada des enfants

Procès de San Pantzar

Danses de Carnaval initiées par Getaria Taldea

Mutxiko animés par Mutxi’kool

20h Soirée animée par Las Tapas

Restauration tenue par l’Uhabia Ikastola

Buvette tenue par Beti Ari Animation

(Chapiteau chauffé) .

Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine betiari.guethary@gmail.com

