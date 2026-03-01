Carnaval de la Tribu des Mômes Salle des Fêtes Prégilbert
Salle des Fêtes Grande Rue Prégilbert Yonne
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Défilé, animations, flash mob et tombola pour le Carnaval des Amis de l’École des Rives de l’Yonne. Buvette, crêpes, etc… .
Salle des Fêtes Grande Rue Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 17 80
