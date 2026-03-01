Carnaval de la Tribu des Mômes Salle des Fêtes Prégilbert

Carnaval de la Tribu des Mômes Salle des Fêtes Prégilbert samedi 28 mars 2026.

Salle des Fêtes Grande Rue Prégilbert Yonne

Gratuit

Gratuit

2026-03-28 15:00:00
2026-03-28

Défilé, animations, flash mob et tombola pour le Carnaval des Amis de l’École des Rives de l’Yonne. Buvette, crêpes, etc…   .

Salle des Fêtes Grande Rue Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 17 80 

