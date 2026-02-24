Carnaval de la Vath-Vielha Place du Marcadieu Nay
Carnaval de la Vath-Vielha Place du Marcadieu Nay samedi 7 mars 2026.
Carnaval de la Vath-Vielha
Place du Marcadieu Nay Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
10:30 Animation au marché de Nay avec Saint-Pançard et ses amis.
17:00 Animation à la maison de retraite avec les accordéons de Lys .
17:15 Atelier de maquillage par et pour l’APE ( Agir Pour les écoles ) de Nay, Place Moncade, petite place derrière les halles.
18:00 Accueil sur la place Moncade. Initiation bal en famille avec Vòlamaria .
19:00 Feu de soucis au fond de la place Marcadieu. Spectacle de feu avec La Compagnie Alchymère .
20:15 Concert de Kombo Loco Buvette et restauration sur place. .
Place du Marcadieu Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine carnaval.vathvielha@free.fr
English : Carnaval de la Vath-Vielha
