Carnaval de la Vath-Vielha

Place du Marcadieu Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

10:30 Animation au marché de Nay avec Saint-Pançard et ses amis.

17:00 Animation à la maison de retraite avec les accordéons de Lys .

17:15 Atelier de maquillage par et pour l’APE ( Agir Pour les écoles ) de Nay, Place Moncade, petite place derrière les halles.

18:00 Accueil sur la place Moncade. Initiation bal en famille avec Vòlamaria .

19:00 Feu de soucis au fond de la place Marcadieu. Spectacle de feu avec La Compagnie Alchymère .

20:15 Concert de Kombo Loco Buvette et restauration sur place. .

Place du Marcadieu Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine carnaval.vathvielha@free.fr

