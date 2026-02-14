Carnaval de La Vernarède, La Vernarède, La Vernarède
Carnaval de La Vernarède, La Vernarède, La Vernarède samedi 28 mars 2026.
Carnaval de La Vernarède Samedi 28 mars, 14h00 La Vernarède Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00
Réservation par SMS.
La Vernarède 30530 La Vernarède La Vernarède 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 96 43 32 »}]
Défilé costumé au départ du parc à 14h, accompagné du DJ Toopaï. Concours de déguisement et goûter offert. Bambin Boum Fluo à la salle des fêtes avec buvette.