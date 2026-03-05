Carnaval de Laluque

Laluque Landes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le comité des fêtes de Laluque organise son Carnaval !

Dès 14h30 stand de maquillage

Dès 15h, retrouvez un spectacle de clown, un show d’un jeune magicien et la préparation du jugement de Monsieur Carnaval.

Dès 16h, rejoignez le cortège et partez à la quête de Monsieur Carnaval !

Dès 17h, après avoir retrouver Monsieur Carnaval, rejoignez la salle des fêtes pour le jugement de Monsieur Carnaval.

Dès 17h30, place au goûter et la Mini boum ! .

Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Carnaval de Laluque

2:30 pm: Make-up stand

3pm: Clown show, face painting and preparation for the judgement of Monsieur Carnaval.

4pm: Join the procession and go in search of Monsieur Carnaval!

5pm: Judgment of Monsieur Carnaval

5:30 p.m.: Snack and mini-boom

L’événement Carnaval de Laluque Laluque a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Tartas