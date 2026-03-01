CARNAVAL DE LANTA

BOULODROME Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Évènement traditionnel annuel, le carnaval est l’occasion rêvée pour se retrouver petits et grands, avec son plus beau costume.

Rendez vous le Samedi 21 mars 2026 au Boulodrome de Lanta le pour le Carnaval de 16 heures à 20 heures.

2€ par enfant pour accéder à toutes les activités proposées

Jeux maxi en bois et Jeu gonflable d’ANIMAJEUX,

Activité poney avec la Ferme du poney merveilleux,

Stand maquillage de l’APE, Boum animée par DJ Gauguiss,

Concours du plus beau déguisement

Sur place buvette et restauration

Goûter Gâteaux et barbes à papa

Apéro Planches de charcuterie et/ou fromages à réserver à l’avance, 10€ par planche (3 personnes) .

BOULODROME Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie

English :

A traditional annual event, Carnival is the perfect opportunity for young and old to get together in their finest costumes.

L’événement CARNAVAL DE LANTA Lanta a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE