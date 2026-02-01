Carnaval de l’APE Rodemack
Carnaval de l’APE Rodemack samedi 28 février 2026.
Carnaval de l’APE
48 Pl des Baillis Rodemack Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le carnaval s’invite à Rodemack !
Au programme le traditionnel défilé, goûté offert aux enfants et vente de boissons. N’oubliez pas de venir déguisé(e)s !Tout public
48 Pl des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 22 08 ape.rodemack@gmail.com
English :
Carnival in Rodemack!
On the program: the traditional parade, snacks for children and drinks for sale. Don’t forget to come in costume!
L’événement Carnaval de l’APE Rodemack a été mis à jour le 2026-02-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS