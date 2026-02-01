Carnaval de l’APE

48 Pl des Baillis Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le carnaval s’invite à Rodemack !

Au programme le traditionnel défilé, goûté offert aux enfants et vente de boissons. N’oubliez pas de venir déguisé(e)s !Tout public

0 .

48 Pl des Baillis Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 22 08 ape.rodemack@gmail.com

English :

Carnival in Rodemack!

On the program: the traditional parade, snacks for children and drinks for sale. Don’t forget to come in costume!

L’événement Carnaval de l’APE Rodemack a été mis à jour le 2026-02-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS