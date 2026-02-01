Carnaval de l’APE

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Save the date !

Marche festive dans les rues de Roussy-le-Village, accompagnée de Roudoudoum. Objectif mettre de la couleur, faire du bruit et répandre la bonne humeur !

Tambours, casseroles, maracas, voix (les vôtres) tout est permis pour s’exprimer ! DJ Lionel pour faire danser petits et grands, sculptrice de ballons (licornes, animaux & créations magiques), dégustation des célèbres lasagnes de Joffray, Déguisements fortement recommandés, événement familial, festif et ultra convivial,Tout public

0 .

18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est ape.roussy.dodenom@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Save the date!

Festive walk through the streets of Roussy-le-Village, accompanied by Roudoudoum. The aim is to add color, make noise and spread good cheer!

Drums, pots and pans, maracas, voices (yours) anything goes! DJ Lionel to get young and old up and dancing, balloon sculptor (unicorns, animals & magical creations), tasting of Joffray’s famous lasagne, Disguises strongly recommended, family-friendly, festive event,

L’événement Carnaval de l’APE Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CATTENOM ET ENVIRONS