CARNAVAL DE LAURENS Laurens
CARNAVAL DE LAURENS Laurens samedi 28 mars 2026.
CARNAVAL DE LAURENS
Avenue de la gare à Laurens Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez faire la fête avec nous dans une ambiance familiale et joyeuse! Défilé de chars, animations enfants, buvette pour petits et grands… RDV devant la cave coopérative à 14h.
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Avenue de la gare à Laurens Laurens 34480 Hérault Occitanie Pitchounetslaurens@gmail.com
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English : CARNAVAL DE LAURENS
Come and celebrate with us in a joyful family atmosphere! Float parade, children’s entertainment, refreshments for young and old… Meet in front of the Cave Coopérative at 2pm.
L’événement CARNAVAL DE LAURENS Laurens a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT AVANT-MONTS