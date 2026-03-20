CARNAVAL DE LAURENS

Avenue de la gare à Laurens Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez faire la fête avec nous dans une ambiance familiale et joyeuse! Défilé de chars, animations enfants, buvette pour petits et grands… RDV devant la cave coopérative à 14h.

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Avenue de la gare à Laurens Laurens 34480 Hérault Occitanie Pitchounetslaurens@gmail.com

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English : CARNAVAL DE LAURENS

Come and celebrate with us in a joyful family atmosphere! Float parade, children’s entertainment, refreshments for young and old… Meet in front of the Cave Coopérative at 2pm.

L’événement CARNAVAL DE LAURENS Laurens a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT AVANT-MONTS