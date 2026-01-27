Carnaval de l’Avenir du Goëlo Salle des Fêtes Plourivo

Carnaval de l’Avenir du Goëlo

Salle des Fêtes Allée du Mezou Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Avenir du Goëlo vous invite à venir fêter son carnaval dans une ambiance conviviale et colorée !

Sortez vos plus beaux déguisements (pas de thème imposé) et venez danser toute la soirée au rythme de DJ Michel, qui animera la piste. Restauration sur place planches charcuterie/fromage pour 2 ou 4 personnes (à réserver via le QR code). .

Salle des Fêtes Allée du Mezou Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 48 82 83

