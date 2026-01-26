Carnaval de Layrac

Dans le centre Layrac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-08

Le Comité des Fêtes de Layrac vous présente son carnaval Défilé de chars avec groupe de musiques et départ de la cavalcade à 15h.

Fête foraine dès 14h (et mercredi 4 mars après-midi).

Le Comité des Fêtes de Layrac vous présente son carnaval Défilé de chars avec groupe de musiques et départ de la cavalcade à 15h.

Fête foraine dès 14h (et mercredi 4 mars après-midi). .

Dans le centre Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 21 38 comitedesfeteslayrac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval de Layrac

The Comité des Fêtes de Layrac presents its carnival: float parade with music band and cavalcade departure at 3pm.

Fair from 2pm (and Wednesday afternoon, March 4).

L’événement Carnaval de Layrac Layrac a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Destination Agen