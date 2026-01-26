Carnaval de Layrac Layrac
Carnaval de Layrac Layrac dimanche 1 mars 2026.
Dans le centre Layrac Lot-et-Garonne
Le Comité des Fêtes de Layrac vous présente son carnaval Défilé de chars avec groupe de musiques et départ de la cavalcade à 15h.
Fête foraine dès 14h (et mercredi 4 mars après-midi).
Dans le centre Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 39 21 38 comitedesfeteslayrac@gmail.com
English : Carnaval de Layrac
The Comité des Fêtes de Layrac presents its carnival: float parade with music band and cavalcade departure at 3pm.
Fair from 2pm (and Wednesday afternoon, March 4).
