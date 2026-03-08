CARNAVAL DE L’ÉCOLE Cers

CARNAVAL DE L’ÉCOLE

avenue de l’Europe Cers Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

L’école de Cers vous invite à son carnaval . Au programme défilé, animations et ambiance festive pour une matinée conviviale et familiale.

Cette matinée placée sous le signe de la fête débutera par un défilé haut en couleur, animé par les élèves costumés et leurs familles.

Des animations ludiques rythmeront l’événement, permettant à chacun de profiter d’un moment chaleureux et convivial.

Entre rires, musique et partages, le Carnaval de l’école est l’occasion idéale de célébrer l’arrivée du printemps et de renforcer les liens au sein de la communauté. .

avenue de l’Europe Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 33 33

English :

The Cers school invites you to its carnival. The program includes a parade, entertainment and a festive atmosphere for a friendly, family morning.

