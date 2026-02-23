Carnaval de l’école d’Avezac Sur la place du village d’Avezac Avezac-Prat-Lahitte

Carnaval de l’école d’Avezac

Avezac-Prat-Lahitte, Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Départ de la place à 17h pour un défilé déguisé sur le thème des arts du spectacle. Puis à partir de 18h30 Gilles avec ses tours de magie, accordéon et cracheur de feu.

Restauration sur place de 20h à 22h tartiflette, salade, tarte aux pommes.

Réservation jusqu’au 14 mars avec coupon et paiement. Chèque Association Arberet . Boîte aux lettres Maga Duprat, Baz, bar Felicat.

65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Departure from the square at 5pm for a fancy-dress parade on the theme of the performing arts. Then from 6.30pm: Gilles with his magic tricks, accordion and fire-eater.

Catering on site from 8-10pm: tartiflette, salad, apple pie.

Reservations by March 14 with coupon and payment. Cheque: Association Arberet . Mailbox: Maga Duprat, Baz, bar Felicat.

