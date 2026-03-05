CARNAVAL DE L’ÉCOLE SAINT GÉNIES DE FONTEDIT

Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Organisé par l’APE Les Rainettes de la Fontaine , le personnel et les enfants du Périscolaire. Carnaval Coupe du monde de football. Buvette, goûter, manèges, animation avec la pena Surenos.

Rendez-vous à 14h30 au portail de l’ancienne école.

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 Rainettesdelafontaine@gmail.com

English :

Organized by the APE Les Rainettes de la Fontaine , the staff and children of the Périscolaire. Carnival Football World Cup. Refreshments, snacks, merry-go-rounds, entertainment with La Pena Surenos.

Meet at 2.30pm at the old school gate.

