CARNAVAL DE L’ÉCOLE Salies-du-Salat

Venez fêter le carnaval avec l’APE Les Copains d’Salies !

Au programme ateliers créatifs et maquillage, manège, spectacles, danse et démonstrations d’épée.

À 16h, défilé des enfants accompagnés par le groupe de batucada Tôca Samba, de danseuses et échassiers.

Une buvette sera présente toute la journée, avec vente de crêpes, barbes à papa et confettis.

À la suite du défilé, une scène ouverte sera proposée à tous, pour tout type de prestation. L’objectif est de prolonger l’après-midi jusqu’en soirée. N’hésitez pas à vous inscrire !

L’APE Les Copains d’Salies vous attend nombreux pour partager cette belle journée festive. .

PLACE DES MARONNIERS Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie apelescopainsdsalies@gmail.com

Come and celebrate Carnival with the APE Les Copains d’Salies!

