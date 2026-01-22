CARNAVAL DE L’EHPAD ERA CASO EHPAD EDENIS ERA CASO Montauban-de-Luchon

CARNAVAL DE L’EHPAD ERA CASO

EHPAD EDENIS ERA CASO Avenue du Bois Chantant Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer le Carnaval dans une ambiance chaleureuse et joyeuse ! À partir de 15h animation musicale avec le groupe Arredalh, musiques traditionnelles du Comminges. Venez costumés !

Tout public. .

EHPAD EDENIS ERA CASO Avenue du Bois Chantant Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 37 90

English :

We’re delighted to invite you to celebrate Carnival in a warm and cheerful atmosphere! From 3pm: musical entertainment with the Arredalh group, traditional Comminges music. Come in costume!

