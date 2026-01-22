CARNAVAL DE L’EHPAD ERA CASO EHPAD EDENIS ERA CASO Montauban-de-Luchon
Début : 2026-02-23 15:00:00
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer le Carnaval dans une ambiance chaleureuse et joyeuse ! À partir de 15h animation musicale avec le groupe Arredalh, musiques traditionnelles du Comminges. Venez costumés !
Tout public. .
English :
We’re delighted to invite you to celebrate Carnival in a warm and cheerful atmosphere! From 3pm: musical entertainment with the Arredalh group, traditional Comminges music. Come in costume!
