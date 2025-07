Carnaval de l’été Meschers-sur-Gironde

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

CARNAVAL DE L’ÉTÉ À vos costumes, à vos percussions !

Plage des vergnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 72 61

English :

SUMMER CARNIVAL? Get your costumes and percussion instruments ready!

German :

KARNEVAL IM SOMMER? An die Kostüme, an die Percussion!

Italiano :

CARNEVALE ESTIVO? Prendete i vostri costumi e le vostre percussioni!

Espanol :

¿CARNAVAL DE VERANO? ¡Coge tus disfraces y tu percusión!

L’événement Carnaval de l’été Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-07-27 par Royan Atlantique