Informations pratiques

Rombach-le-Franc

Carnaval de Lièpvre

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-28 14:00:00

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Le Carnaval de Lièpvre donne rendez-vous au public sa grande cavalcade.

Place à la grande cavalcade dans les rues dès 14h depuis la place des fêtes de Rombach-le-Franc.

Le grand retour de la Cavalcade avec un départ de Rombach le Franc et une arrivée à Lièpvre

Place à la grande cavalcade dans les rues dès 14h depuis la place des fêtes de Rombach-le-Franc jusqu’à la salle polyvalente de Lièpvre (arrivée vers 17h). Des groupes, des chars, de la musique…

C’est l’ambiance de Carnaval qu’on retrouvera encore une fois ! Petits et grands en seront ravis. 0 .

47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 84 91 99 contact@cclr.info

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English :

The Lièpvre Carnival invites the public to its grand cavalcade.

The grand cavalcade takes to the streets from 2pm onwards, starting at the Place des Fêtes in Rombach-le-Franc.

L’événement Carnaval de Lièpvre Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Val d’Argent