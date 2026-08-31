Carnaval de Lièpvre Rombach-le-Franc
dimanche 28 février 2027 · Rombach-le-Franc
Informations pratiques
Rombach-le-Franc
Carnaval de Lièpvre
47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-28 14:00:00
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-28
Le Carnaval de Lièpvre donne rendez-vous au public sa grande cavalcade.
Place à la grande cavalcade dans les rues dès 14h depuis la place des fêtes de Rombach-le-Franc.
Le grand retour de la Cavalcade avec un départ de Rombach le Franc et une arrivée à Lièpvre
Place à la grande cavalcade dans les rues dès 14h depuis la place des fêtes de Rombach-le-Franc jusqu’à la salle polyvalente de Lièpvre (arrivée vers 17h). Des groupes, des chars, de la musique…
C’est l’ambiance de Carnaval qu’on retrouvera encore une fois ! Petits et grands en seront ravis. 0 .
47 Rue Général de Gaulle Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 84 91 99 contact@cclr.info
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English :
The Lièpvre Carnival invites the public to its grand cavalcade.
The grand cavalcade takes to the streets from 2pm onwards, starting at the Place des Fêtes in Rombach-le-Franc.
L’événement Carnaval de Lièpvre Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Val d’Argent
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