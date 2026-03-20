CARNAVAL DE LIGNAN ET BAL MASQUÉ

Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le traditionnel Carnaval de Lignan revient pour une après-midi haute en couleurs et en musique !

Dès 14h, le Square Paul Roque devient le point de ralliement de tous les carnavaliers. Petits et grands sont invités à rejoindre le cortège pour une déambulation festive dans les rues de la ville. Confettis, musiques et bonne humeur seront au rendez-vous pour célébrer le retour du printemps.

La fête se prolongera dès 18h au Square Paul Roque avec un grand Bal Masqué. Sous les masques et les costumes, venez danser et partager un moment de convivialité pour clore cette journée carnavalesque. .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90

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English : CARNAVAL DE LIGNAN ET BAL MASQUÉ

The traditional Lignan Carnival returns for a colorful afternoon of music!

L’événement CARNAVAL DE LIGNAN ET BAL MASQUÉ Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 ADT34