Carnaval de Ligny-le-Ribault Ligny-le-Ribault

Préparez vos plus beaux costumes et plongez dans un monde enchanté.
L’ Apeep Ligny le Ribault est ravie de vous inviter à un carnaval sur le thème de Disney !
✨ Le Carnaval de Ligny ✨
Samedi 7 février
à partir de 14h30
RdV Parking de l’école • Ligny le Ribault
Au programme
14h30 Défilé de costumes dans le village avec notre char (princesses, héros, animaux, méchants… tout le monde est le bienvenu !)
16h On brûle Mr Carvanal
17h Petite boom en musique entrée gratuite (enfants accompagnés d’un adulte)
Buvette & gourmandises
19h Repas Tartiflette sur réservation (10€ par adulte 5€ par enfant)
20h Soirée dansante et Karaoké entrée gratuite
Un moment à partager en famille ! ✨ .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Get your best costumes ready and plunge into an enchanted world?
Apeep Ligny le Ribault is delighted to invite you to a Disney-themed carnival!
