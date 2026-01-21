Carnaval de Ligny-le-Ribault

Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Préparez vos plus beaux costumes et plongez dans un monde enchanté.

L’ Apeep Ligny le Ribault est ravie de vous inviter à un carnaval sur le thème de Disney !

✨ Le Carnaval de Ligny ✨

Samedi 7 février

à partir de 14h30

RdV Parking de l’école • Ligny le Ribault

Préparez vos plus beaux costumes et plongez dans un monde enchanté.

L’ Apeep Ligny le Ribault est ravie de vous inviter à un carnaval sur le thème de Disney !

Au programme

14h30 Défilé de costumes dans le village avec notre char (princesses, héros, animaux, méchants… tout le monde est le bienvenu !)

16h On brûle Mr Carvanal

17h Petite boom en musique entrée gratuite (enfants accompagnés d’un adulte)

Buvette & gourmandises

19h Repas Tartiflette sur réservation (10€ par adulte 5€ par enfant)

20h Soirée dansante et Karaoké entrée gratuite

‍ ‍ ‍ Un moment à partager en famille ! ✨ .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your best costumes ready and plunge into an enchanted world?

Apeep Ligny le Ribault is delighted to invite you to a Disney-themed carnival!

L’événement Carnaval de Ligny-le-Ribault Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2026-01-21 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN