Carnaval de l’Île-Bouchard L’Île-Bouchard

Déambulation du carnaval dans les rues de l’Île Bouchard. Au programme ateliers et maquillage, défilé, puis goûter et boum.

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15 accueil@mairie-ilebouchard.fr

English :

Carnival parade through the streets of Île Bouchard. On the program: workshops and face-painting, parade, followed by a snack and a party.

