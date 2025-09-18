Carnaval de Limogne 2026 « Tout ce qui brille, Tous ceux qui brillent » Limogne-en-Quercy

Carnaval de Limogne 2026 « Tout ce qui brille, Tous ceux qui brillent » Limogne-en-Quercy samedi 4 avril 2026.

Carnaval de Limogne 2026 « Tout ce qui brille, Tous ceux qui brillent »

Rue de l’Église Limogne-en-Quercy Lot

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Carnaval Populaire 2026 de Limogne promet une célébration haute en couleurs et en musique ! Cette fête conviviale et festive est une invitation pour petits et grands à se rassembler dans la joie et la créativité.

Rue de l’Église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 38 45 27 14 carnavaldelimogne@gmail.com

English :

Limogne’s Carnaval Populaire 2026 promises a colorful and musical celebration! This friendly, festive festival is an invitation for young and old to come together in joy and creativity.

German :

Der Volkskarneval 2026 in Limogne verspricht eine farbenfrohe Feier mit viel Musik! Dieses gesellige und festliche Fest ist eine Einladung für Groß und Klein, sich in Freude und Kreativität zu versammeln.

Italiano :

Il Carnaval Populaire 2026 di Limogne promette di essere una festa colorata e musicale! Questo festival amichevole e festoso invita grandi e piccini a riunirsi in uno spirito di gioia e creatività.

Espanol :

El Carnaval Popular 2026 de Limogne promete ser una fiesta colorista y musical Este festival festivo y amistoso es una invitación para que jóvenes y mayores se reúnan en un espíritu de alegría y creatividad.

