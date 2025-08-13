CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DES ENFANTS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant la Semaine Folklorique se rajoutent des sorties, réservées pour la plupart aux enfants.

Rendez-vous sous les Halles à 14h.

.

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

English :

Carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

During Folklore Week, we also organize outings, most of which are reserved for children.

Meet under Les Halles at 2pm.

German :

Der Karneval , der längste der Welt, ist ein traditionelles und unumgängliches Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Während der Folklorewoche kommen noch weitere Ausflüge hinzu, die größtenteils für Kinder reserviert sind.

Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Markthalle (Les Halles).

Italiano :

Il Carnevale, il più lungo del mondo, è un evento tradizionale e imperdibile le cui origini risalgono al XVI secolo!

Durante la Settimana del Folklore, sono previste anche diverse gite, la maggior parte delle quali riservate ai bambini.

Appuntamento sotto Les Halles alle 14.00.

Espanol :

El carnaval, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

Durante la Semana del Folclore también se organizan varias salidas, la mayoría reservadas a los niños.

Encuentro bajo Les Halles a las 14:00 h.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DES ENFANTS Limoux a été mis à jour le 2025-08-13 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin