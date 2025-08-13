CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DU MONDE/ LES AFOGATS Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DU MONDE/ LES AFOGATS Limoux samedi 21 février 2026.

CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DU MONDE/ LES AFOGATS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Carnaval du Monde accueille plus de 300 costumes et des nombreux musiciens venues du monde entier.

.

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

English :

The longest carnival in the world, Carnaval du Monde is a traditional, not-to-be-missed event whose origins date back to the 16th century!

Carnaval du Monde features over 300 costumes and musicians from all over the world.

German :

Der Karneval, der längste der Welt, ist ein traditionelles und unverzichtbares Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Der Karneval der Welt umfasst mehr als 300 Kostüme und zahlreiche Musiker aus der ganzen Welt.

Italiano :

Il carnevale più lungo del mondo, il Carnaval du Monde è un evento tradizionale e imperdibile le cui origini risalgono al XVI secolo!

Il Carnaval du Monde presenta oltre 300 costumi e una serie di musicisti provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

El Carnaval del Mundo, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

El Carnaval del Mundo cuenta con más de 300 disfraces y una multitud de músicos de todo el mundo.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2026 CARNAVAL DU MONDE/ LES AFOGATS Limoux a été mis à jour le 2025-08-13 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin