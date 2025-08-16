CARNAVAL DE LIMOUX 2026 LES RETRAITÉS

Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches et ce vendredi à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les « Goudils » (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

Pendant la Semaine Folklorique se rajoutent des sorties à des horaires et des jours différents.

.

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

English :

The longest carnival in the world, Carnaval is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday and this Friday at 11am, 4.30pm and 10pm, the bands (Fecos) come out to celebrate the day dedicated to them. Behind the music follow the « Goudils » (masked people), funny, noble or more ordinary.

During Folk Week, there are additional outings at different times and on different days.

German :

Der Karneval, der längste der Welt, ist ein traditionelles und unverzichtbares Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Drei Monate lang, jeden Samstag und Sonntag und diesen Freitag um 11:00, 16:30 und 22:00 Uhr kommen die Banden (Fecos) anlässlich des Tages, der ihnen gewidmet ist, heraus. Hinter der Musik folgen die « Goudils » (maskierte Personen), die lustig, edel oder ganz gewöhnlich sind.

Während der Folklorewoche kommen weitere Auftritte zu anderen Zeiten und an anderen Tagen hinzu.

Italiano :

Il Carnevale, il più lungo del mondo, è un evento tradizionale e imperdibile le cui origini risalgono al XVI secolo!

Per tre mesi, ogni sabato e domenica e questo venerdì alle 11.00, alle 16.30 e alle 22.00, le bande (Fecos) escono per celebrare il giorno a loro dedicato. Dietro la musica si susseguono i « Goudils » (personaggi mascherati), buffi, nobili o più ordinari.

Durante la Settimana del Folklore, sono previste altre uscite a orari e giorni diversi.

Espanol :

El Carnaval, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

Durante tres meses, todos los sábados y domingos, y este viernes a las 11:00, 16:30 y 22:00 horas, las bandas (Fecos) salen a celebrar el día que se les dedica. Detrás de la música siguen los « Goudils » (enmascarados), divertidos, nobles o más ordinarios.

Durante la Semana del Folclore, hay otras salidas a distintas horas y en días diferentes.

L’événement CARNAVAL DE LIMOUX 2026 LES RETRAITÉS Limoux a été mis à jour le 2025-08-13 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin