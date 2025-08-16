CARNAVAL DE LIMOUX 2026 NUIT DE LA BLANQUETTE /LES BLANQUETIERS

Limoux Aude

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant trois mois, tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les « Goudils » (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.

Après trois mois de festivités, le carnaval se termine par l’inévitable jugement de sa Majesté Carnaval et son incinération durant la nuit de la blanquette de Limoux

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 11 82 tourisme@cc-limouxin.fr

English :

Carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

For three months, every Saturday and Sunday at 11 a.m., 4.30 p.m. and 10 p.m., the bands (Fecos) come out to celebrate the day dedicated to them. Behind the music follow the « Goudils » (masked people), funny, noble or more ordinary.

After three months of festivities, Carnival comes to a close with the inevitable trial of His Majesty Carnival and his cremation on the night of the Blanquette de Limoux

German :

Der Karneval , der längste der Welt, ist ein traditionelles und unverzichtbares Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Drei Monate lang werden jeden Samstag und Sonntag um 11:00, 16:30 und 22:00 Uhr die Banden (Fecos) anlässlich des ihnen gewidmeten Tages herausgeholt. Hinter der Musik folgen die « Goudils » (maskierte Personen), die lustig, edel oder ganz gewöhnlich sind.

Nach dreimonatigen Feierlichkeiten endet der Karneval mit dem unvermeidlichen Urteil über seine Majestät Karneval und seiner Verbrennung in der Nacht des Blanquette de Limoux

Italiano :

Il Carnevale, il più lungo del mondo, è un evento tradizionale e imperdibile le cui origini risalgono al XVI secolo!

Per tre mesi, ogni sabato e domenica alle 11.00, alle 16.30 e alle 22.00, le bande (Fecos) escono per celebrare il giorno a loro dedicato. Dietro la musica si susseguono i « Goudils » (personaggi mascherati), buffi, nobili o più ordinari.

Dopo tre mesi di festeggiamenti, il Carnevale si conclude con l’inevitabile processo a Sua Maestà il Carnevale e la sua cremazione nella notte della Blanquette de Limoux

Espanol :

El Carnaval, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

Durante tres meses, todos los sábados y domingos a las 11:00, 16:30 y 22:00 horas, las bandas (Fecos) salen a celebrar el día que se les dedica. Detrás de la música siguen los « Goudils » (enmascarados), divertidos, nobles o más ordinarios.

Después de tres meses de fiesta, el Carnaval llega a su fin con el inevitable juicio de Su Majestad Carnavalesca y su cremación en la noche de la Blanquette de Limoux

