CARNAVAL DE LIMOUX ARTISTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, Limoux

CARNAVAL DE LIMOUX ARTISTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Exposition de peintures sur le thème du Carnaval de Limoux, mêlant artistes actuels et artistes des années 70 et 80.

Entrée Gratuite

Du mardi au samedi de 10à 13h et de 14h à 18h30 (17h30 le samedi)

Ouverture exceptionnelle les dimanches 11 Janvier, 22 Févier et 22 Mars.

11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com

English :

An exhibition of paintings on the theme of the Limoux Carnival, mixing contemporary artists with those of the 70s and 80s.

Free admission

Tuesday to Saturday, 10am to 1pm and 2pm to 6:30pm (5:30pm on Saturday)

Special opening on Sundays, January 11, February 22 and March 22.

