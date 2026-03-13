Carnaval de Lisieux

Centre ville de Lisieux Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Au programme défilé avec batucada, cracheur de feu, échassiers, locomotive des jouets et le groupe Puls’Art

Le carnaval de Lisieux revient le samedi 4 avril !

Au programme défilé avec batucada, cracheur de feu, échassiers, locomotive des jouets et le groupe Puls’Art. L’après-midi se terminera en beauté avec le show des troupes et la crémation du roi Carnaval !

Le départ des chars se fait à 13h30 depuis l’école Jean Moulin puis à 14h30 le cortège complet partira de la place Mitterrand.

Trois chars sont réalisés par le Service Enfance Jeunesse, un char par Fête 1 plus , et un van de Mc Donald .

En partenariat avec Kiloutou et la résidence autonomie Le Val d’Or . .

Centre ville de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Carnaval de Lisieux

The programme includes a parade with a batucada, fire-eaters, stilt-walkers, a toy locomotive and the group Puls’Art.

L’événement Carnaval de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité