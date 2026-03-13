Carnaval de Lisieux Lisieux
Carnaval de Lisieux Lisieux samedi 4 avril 2026.
Carnaval de Lisieux
Centre ville de Lisieux Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Au programme défilé avec batucada, cracheur de feu, échassiers, locomotive des jouets et le groupe Puls’Art
Le carnaval de Lisieux revient le samedi 4 avril !
Au programme défilé avec batucada, cracheur de feu, échassiers, locomotive des jouets et le groupe Puls’Art. L’après-midi se terminera en beauté avec le show des troupes et la crémation du roi Carnaval !
Le départ des chars se fait à 13h30 depuis l’école Jean Moulin puis à 14h30 le cortège complet partira de la place Mitterrand.
Trois chars sont réalisés par le Service Enfance Jeunesse, un char par Fête 1 plus , et un van de Mc Donald .
En partenariat avec Kiloutou et la résidence autonomie Le Val d’Or . .
Centre ville de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : Carnaval de Lisieux
The programme includes a parade with a batucada, fire-eaters, stilt-walkers, a toy locomotive and the group Puls’Art.
L’événement Carnaval de Lisieux Lisieux a été mis à jour le 2026-03-13 par Calvados Attractivité